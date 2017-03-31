В столкновении Гранты и «пятерки» пострадало четыре человека

46-летний водитель Лады Гранты (водительский стаж - 28 лет) ехал со стороны поселка Маршанка. По предварительной версии полицейских, при выезде с второстепенной на главную дорогу автомобилист нарушил правила очередности проезда и столкнулся с «пятеркой» под управлением 68-летнего мужчины (стаж - 25 лет).В результате ДТП водитель «пятерки», его 65-летняя пассажирка, а также 37-летняя женщина и 15-летний подросток, находившиеся в салоне Гранты, получили травмы. Врачи приняли решение о госпитализации всех пострадавших.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.