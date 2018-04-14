В следующую субботу состоится пробный запуск фонтанов

Специалисты уже монтируют съемное оборудование. При необходимости освежают краску на чашах и трубах, приводят в порядок прилегающую территорию.Наиболее сложные объекты - фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением. В их числе - фонтан возле бассейна ЦСК ВВС.- На то, чтобы подготовить к новому сезону гидротехническое сооружение, требуется два-три дня. Чаще всего выходят из строя светильники. Что-то приходится перепаивать, менять светодиоды. Мы стараемся выполнять работу быстро и качественно, - пояснил электромонтер «Спецремстройзеленхоза» Анатолий Монахов.Монтаж светового оборудования фонтана у бассейна ЦСК ВВС начали в четверг, 12 апреля. Этот «водоем» оснащен 150 светильниками.- Мы должны соединить кабель так, чтобы он ни в коем случае не пропускал воду. После запуска жители вновь смогут любоваться светодинамическим шоу под классическую музыку и произведения самарских авторов, - говорит энергетик муниципального предприятия Анатолий Козырев.В день общегородского субботника будет включен самый большой фонтан города - на улице Осипенко, фонтан «Самара» на набережной под Ленинградским спуском с самым большим количеством водяных струй - 620 и другие. Полноценный же сезон фонтанов начнется 1 мая.