В следующую субботу состоится пробный запуск фонтанов
В день общегородского субботника, 21 апреля, в Самаре состоится тестовый пуск фонтанов. Подготовкой гидротехнических сооружений к работе занимаются сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз».
Специалисты уже монтируют съемное оборудование. При необходимости освежают краску на чашах и трубах, приводят в порядок прилегающую территорию.
Наиболее сложные объекты - фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением. В их числе - фонтан возле бассейна ЦСК ВВС.
- На то, чтобы подготовить к новому сезону гидротехническое сооружение, требуется два-три дня. Чаще всего выходят из строя светильники. Что-то приходится перепаивать, менять светодиоды. Мы стараемся выполнять работу быстро и качественно, - пояснил электромонтер «Спецремстройзеленхоза» Анатолий Монахов.
Монтаж светового оборудования фонтана у бассейна ЦСК ВВС начали в четверг, 12 апреля. Этот «водоем» оснащен 150 светильниками.
- Мы должны соединить кабель так, чтобы он ни в коем случае не пропускал воду. После запуска жители вновь смогут любоваться светодинамическим шоу под классическую музыку и произведения самарских авторов, - говорит энергетик муниципального предприятия Анатолий Козырев.
В день общегородского субботника будет включен самый большой фонтан города - на улице Осипенко, фонтан «Самара» на набережной под Ленинградским спуском с самым большим количеством водяных струй - 620 и другие. Полноценный же сезон фонтанов начнется 1 мая.
Специалисты уже монтируют съемное оборудование. При необходимости освежают краску на чашах и трубах, приводят в порядок прилегающую территорию.
Наиболее сложные объекты - фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением. В их числе - фонтан возле бассейна ЦСК ВВС.
- На то, чтобы подготовить к новому сезону гидротехническое сооружение, требуется два-три дня. Чаще всего выходят из строя светильники. Что-то приходится перепаивать, менять светодиоды. Мы стараемся выполнять работу быстро и качественно, - пояснил электромонтер «Спецремстройзеленхоза» Анатолий Монахов.
Монтаж светового оборудования фонтана у бассейна ЦСК ВВС начали в четверг, 12 апреля. Этот «водоем» оснащен 150 светильниками.
- Мы должны соединить кабель так, чтобы он ни в коем случае не пропускал воду. После запуска жители вновь смогут любоваться светодинамическим шоу под классическую музыку и произведения самарских авторов, - говорит энергетик муниципального предприятия Анатолий Козырев.
В день общегородского субботника будет включен самый большой фонтан города - на улице Осипенко, фонтан «Самара» на набережной под Ленинградским спуском с самым большим количеством водяных струй - 620 и другие. Полноценный же сезон фонтанов начнется 1 мая.
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