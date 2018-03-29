В школе №176 появятся дополнительные места
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с горожанами. На этот раз мэр посетила Советский район и пообщалась с его жителями.
Все желающие задать свои вопросы собрались в актовом зале школы №176. На встрече также присутствовал председатель городской думы Алексей Дегтев.
Выбор сделан
Встреча началась с минуты молчания: присутствующие почтили память погибших в кемеровском торговом центре. После этого глава администрации Советского района Вадим Бородин рассказал об итогах работы за 2017 год. Приоритетное направление - благоустройство: в прошлом сезоне за счет средств городского и областного бюджетов обновили улицу Дыбенко (от Авроры до Советской Армии), завершили первый этап реконструкции Заводского шоссе (от Авроры в сторону XXII Партсъезда). По 19 адресам проведен ремонт картами - в основном это дороги, прилегающие к школам, больницам, детским садам. Осенью в районе высажено 440 деревьев и кустарников.
Работы будут продолжены. Горожане активно участвуют в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды»: от жителей поступило 112 предложений по улучшению окружающей территории. Уже в этом году перемены ждут десять дворов, работы начнутся в конце мая. Кроме того, 18 марта неравнодушные жители определили, какие зоны отдыха преобразятся в первую очередь. Большинство избирателей проголосовали за сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы, сквер имени Чехова и сквер «Родничок надежды». Глава города поблагодарила жителей за активность и подчеркнула, что остальные парки и скверы тоже не останутся без внимания.
- Все 11 территорий, прописанные в бюллетене, будут благоустроены. Но вы, жители, сами приняли решение, какие из них обновят уже в этом году, - отметила Елена Лапушкина. - Теперь задача города и района - реализовать проекты, а ваша - проконтролировать, чтобы все работы были сделаны качественно.
По словам Елены Лапушки- ной, ни один объект не будет сдан без согласования с жителями.
И школа, и поликлиника
Во второй части встречи люди задавали наболевшие вопросы. Первый из них касался школы №176, где проходило собрание. Люди интересовались, когда будет благоустроена территория, прилегающая к улице Запорожской, - здесь ранее находился онкологический диспансер. Преобразования необходимы не только с эстетической точки зрения.
- Ресурс, которым располагает школа №176, исчерпан, - прокомментировал ситуацию Алексей Дегтев. - В три-четыре смены учиться нельзя, а две смены загружены полностью, мест катастрофически не хватает.
Построить еще одну школу в шаговой доступности практически нереально, для этого не хватит места. Выход один - возвести пристрой. Прилегающий земельный участок находится в собственности регионального министерства здравоохранения, которое готово пойти навстречу городским властям. На нынешнем пустыре планируется разместить детское поликлиническое отделение на 500 мест, а оставшаяся земля будет передана муниципалитету в безвозмездное пользование. В планах администрации и депутатов - возвести корпус начальной школы на 400 мест со столовой и спортивным залом.
Тему образования продолжила представительница инициативной группы молодых родителей. Она поинтересовалась, когда же будет достроен детский сад на улице Ратнера, 25.
- Сейчас изыскиваются средства на завершение работ, и, возможно, в четвертом квартале этого года детский сад будет введен в эксплуатацию, - сказала Елена Лапушкина. - Кроме того, мы учтем обращения жителей по поводу состояния подъездных путей к учреждению: с наступлением благоприятных погодных условий отремонтируем «картами» дорожное полотно на улице Ратнера. Включим в план благоустройства и освещение улицы.
Жители дома на улице Партизанской, 177 обеспокоены ситуацией с незаконной стоянкой. Вадим Бородин рассказал, что объект будет убран с территории в ближайшее время.
Без внимания не осталась и дальнейшая судьба стадиона «Заря». Пришедшие поинтересовались, будет ли возрожден этот спортивный объект. Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для горожан и есть планы по его восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы.
Все желающие задать свои вопросы собрались в актовом зале школы №176. На встрече также присутствовал председатель городской думы Алексей Дегтев.
Выбор сделан
Встреча началась с минуты молчания: присутствующие почтили память погибших в кемеровском торговом центре. После этого глава администрации Советского района Вадим Бородин рассказал об итогах работы за 2017 год. Приоритетное направление - благоустройство: в прошлом сезоне за счет средств городского и областного бюджетов обновили улицу Дыбенко (от Авроры до Советской Армии), завершили первый этап реконструкции Заводского шоссе (от Авроры в сторону XXII Партсъезда). По 19 адресам проведен ремонт картами - в основном это дороги, прилегающие к школам, больницам, детским садам. Осенью в районе высажено 440 деревьев и кустарников.
Работы будут продолжены. Горожане активно участвуют в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды»: от жителей поступило 112 предложений по улучшению окружающей территории. Уже в этом году перемены ждут десять дворов, работы начнутся в конце мая. Кроме того, 18 марта неравнодушные жители определили, какие зоны отдыха преобразятся в первую очередь. Большинство избирателей проголосовали за сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы, сквер имени Чехова и сквер «Родничок надежды». Глава города поблагодарила жителей за активность и подчеркнула, что остальные парки и скверы тоже не останутся без внимания.
- Все 11 территорий, прописанные в бюллетене, будут благоустроены. Но вы, жители, сами приняли решение, какие из них обновят уже в этом году, - отметила Елена Лапушкина. - Теперь задача города и района - реализовать проекты, а ваша - проконтролировать, чтобы все работы были сделаны качественно.
По словам Елены Лапушки- ной, ни один объект не будет сдан без согласования с жителями.
И школа, и поликлиника
Во второй части встречи люди задавали наболевшие вопросы. Первый из них касался школы №176, где проходило собрание. Люди интересовались, когда будет благоустроена территория, прилегающая к улице Запорожской, - здесь ранее находился онкологический диспансер. Преобразования необходимы не только с эстетической точки зрения.
- Ресурс, которым располагает школа №176, исчерпан, - прокомментировал ситуацию Алексей Дегтев. - В три-четыре смены учиться нельзя, а две смены загружены полностью, мест катастрофически не хватает.
Построить еще одну школу в шаговой доступности практически нереально, для этого не хватит места. Выход один - возвести пристрой. Прилегающий земельный участок находится в собственности регионального министерства здравоохранения, которое готово пойти навстречу городским властям. На нынешнем пустыре планируется разместить детское поликлиническое отделение на 500 мест, а оставшаяся земля будет передана муниципалитету в безвозмездное пользование. В планах администрации и депутатов - возвести корпус начальной школы на 400 мест со столовой и спортивным залом.
Тему образования продолжила представительница инициативной группы молодых родителей. Она поинтересовалась, когда же будет достроен детский сад на улице Ратнера, 25.
- Сейчас изыскиваются средства на завершение работ, и, возможно, в четвертом квартале этого года детский сад будет введен в эксплуатацию, - сказала Елена Лапушкина. - Кроме того, мы учтем обращения жителей по поводу состояния подъездных путей к учреждению: с наступлением благоприятных погодных условий отремонтируем «картами» дорожное полотно на улице Ратнера. Включим в план благоустройства и освещение улицы.
Жители дома на улице Партизанской, 177 обеспокоены ситуацией с незаконной стоянкой. Вадим Бородин рассказал, что объект будет убран с территории в ближайшее время.
Без внимания не осталась и дальнейшая судьба стадиона «Заря». Пришедшие поинтересовались, будет ли возрожден этот спортивный объект. Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для горожан и есть планы по его восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы.
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