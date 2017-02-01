В сети появилось новое видео со строительства развязки на проспекте Кирова

В нем показан ход строительства развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Судя по видео, сейчас работы ведутся на подъезде в тоннель со стороны улицы Губанова.Напомним, развязка готова уже на 70%. Все работы должны завершиться до конца 2017 года.