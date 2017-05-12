В самарском театре «Доктор Чехов» состоится премьера спектакля «Уроды»
5 июня в КРЦ «Звезда» Самарская Актерская Мастерская «Доктор Чехов» представит премьеру спектакля CREEPS («Уроды») по пьесе немецкого драматурга Лутца Хюбнера. Произведение рассказывает о проблемах молодежи, которые одинаковы везде - и в России, и в Германии.
Три молодые девушки, отягощенные каждая своими комплексами, приходят на кастинг телеведущих. В результате развития событий у зрителей появляется вопрос - кто же уроды: они или взрослые, которые провоцируют их? У каждой из героинь проблемы с родителями, именно в них причина девичьих комплексов.
- Нам бы хотелось, чтобы на спектакль пришли родители с детьми-подростками, - рассказала режиссер-постановщик Алла Коровкина. - Неплохо было бы, если бы старшее поколение, которое не догадывается, где и как проводят свое время их сыновья и дочери, узнали, чем они живут.
В спектакле будет занято два состава: актрисы, которые уже сотрудничают с «Доктором Чеховым», и выпускницы Самарского института культуры.
Самарская Актерская Мастерская «Доктор Чехов» - творческое объединение профессиональных артистов самарских театров. В его репертуаре пять спектаклей, в сентябре 2016 года «Доктор Чехов» принял участие в американской фестивале с постановкой «Танго Кристи».
Три молодые девушки, отягощенные каждая своими комплексами, приходят на кастинг телеведущих. В результате развития событий у зрителей появляется вопрос - кто же уроды: они или взрослые, которые провоцируют их? У каждой из героинь проблемы с родителями, именно в них причина девичьих комплексов.
- Нам бы хотелось, чтобы на спектакль пришли родители с детьми-подростками, - рассказала режиссер-постановщик Алла Коровкина. - Неплохо было бы, если бы старшее поколение, которое не догадывается, где и как проводят свое время их сыновья и дочери, узнали, чем они живут.
В спектакле будет занято два состава: актрисы, которые уже сотрудничают с «Доктором Чеховым», и выпускницы Самарского института культуры.
Самарская Актерская Мастерская «Доктор Чехов» - творческое объединение профессиональных артистов самарских театров. В его репертуаре пять спектаклей, в сентябре 2016 года «Доктор Чехов» принял участие в американской фестивале с постановкой «Танго Кристи».
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