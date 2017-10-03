В самарском «Учебном театре» покажут готический мюзикл и антиутопию

Курс Ирины Сидоренко покажет готический мюзикл «Кентервильский призрак» по мотивам рассказа Оскара Уайльда. Режиссер-постановщик - Александр Мальцев.Курс Владимира Ращупкина представит антиутопию Джорджа Оруэлла «Скотный двор» в постановке студента режиссерского отделения Ивана Аникеева.Начало спектаклей: 7 октября в 18:00 и 8 октября в 15:00. Продажа билетов начинается за час до начала спектакля.