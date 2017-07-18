В самарской галерее откроется выставка авторского комикса

На данный момент профессиональное сообщество комиксистов начало всерьез задаваться вопросом о том, каким будет лицо русского национального стиля графической прозы.Сегодня мы уже можем четко обозначить границы американского, европейского и азиатского стилей, а значит, и воспроизвести их. Настало время формировать и вводить русские тренды.Традиционно в рамках выставки авторского комикса пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы и ярмарка, на которой можно будет приобрести комиксы и тематическую атрибутику, а также самиздат от участников. На открытии 20 июля третий год подряд гостей будут встречать косплееры клуба Dragonfest в ярких костюмах по мотивам комиксов. Посетителей ждет полюбившийся всем конкурс на самое оригинальное фото с косплеером.В честь особенной этой выставки авторского комикса, которая в 2017 году пройдет уже в пятый раз, готовится к выпуску зин - издание с короткими комиксами участников на тему «Что для меня ВАК?». Увидеть издание и приобрести его можно будет на ярмарке, которая пройдет 22–23 июля. Вход свободный!– открытие, выступление группы The Hill Valley– мастер-класс от Романа Захарова «Интуитивное рисование. Линии без анализа»– Анна Лазарева – презентация комикса «Волшебный блокнот»– Анастасия Революционная – лекция «Экскурс в комикс-пространство»– Светлана Сомова и Анна Данилина & ежик Чип – презентация комикса Intracosm– Варвара Леднева – мастер-класс «Дневник путешествий в рисунках»– Антоний Леднев – мастер-класс «Бумажная инженерия»– презентация зина на тему «Что для меня ВАК?», ведущие Наталья Мерзлякова, А. Вейс и Варвара Леднева– Светлана Тихомирова – презентация манга-серии «Призрак в ночи»– Константин Дубков – лекция «Страшные страхи про творчество»– Александр Холопов – лекция «Как издать больше одного своего комикса и не сойти с ума»– Светлана Ихсанова – мастер-класс «Сторителлинг в стрипах и иллюстрации»– Екатерина KoDa Безрукова – мастер-класс «Дракономания»или «Нарисуй собственного мультяшного дракона»– Светлана Тихомирова – лекция «Манга и её анатомия»– Константин Дубков – мастер-класс «Репортажный комикс»– Феликс Зилич – лекция «Перезапуски во вселенных большой двойки».