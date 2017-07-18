В самарской галерее откроется выставка авторского комикса
В четверг, 20 июля, в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки авторского комикса – 2017 «Наше» (12+).
На данный момент профессиональное сообщество комиксистов начало всерьез задаваться вопросом о том, каким будет лицо русского национального стиля графической прозы.
Сегодня мы уже можем четко обозначить границы американского, европейского и азиатского стилей, а значит, и воспроизвести их. Настало время формировать и вводить русские тренды.
Традиционно в рамках выставки авторского комикса пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы и ярмарка, на которой можно будет приобрести комиксы и тематическую атрибутику, а также самиздат от участников. На открытии 20 июля третий год подряд гостей будут встречать косплееры клуба Dragonfest в ярких костюмах по мотивам комиксов. Посетителей ждет полюбившийся всем конкурс на самое оригинальное фото с косплеером.
В честь особенной этой выставки авторского комикса, которая в 2017 году пройдет уже в пятый раз, готовится к выпуску зин - издание с короткими комиксами участников на тему «Что для меня ВАК?». Увидеть издание и приобрести его можно будет на ярмарке, которая пройдет 22–23 июля. Вход свободный!
Полная программа мероприятий выставки авторского комикса:
20 июля
19:00 – открытие, выступление группы The Hill Valley
19:30 – мастер-класс от Романа Захарова «Интуитивное рисование. Линии без анализа»
22 июля
13:00 – Анна Лазарева – презентация комикса «Волшебный блокнот»
13:30 – Анастасия Революционная – лекция «Экскурс в комикс-пространство»
15:00 – Светлана Сомова и Анна Данилина & ежик Чип – презентация комикса Intracosm
15:30 – Варвара Леднева – мастер-класс «Дневник путешествий в рисунках»
17:00 – Антоний Леднев – мастер-класс «Бумажная инженерия»
18:00 – презентация зина на тему «Что для меня ВАК?», ведущие Наталья Мерзлякова, А. Вейс и Варвара Леднева
18:30 – Светлана Тихомирова – презентация манга-серии «Призрак в ночи»
19:00 – Константин Дубков – лекция «Страшные страхи про творчество»
23 июля
13:00 – Александр Холопов – лекция «Как издать больше одного своего комикса и не сойти с ума»
14:00 – Светлана Ихсанова – мастер-класс «Сторителлинг в стрипах и иллюстрации»
15:00 – Екатерина KoDa Безрукова – мастер-класс «Дракономания»
или «Нарисуй собственного мультяшного дракона»
16:00 – Светлана Тихомирова – лекция «Манга и её анатомия»
17:00 – Константин Дубков – мастер-класс «Репортажный комикс»
18:30 – Феликс Зилич – лекция «Перезапуски во вселенных большой двойки».
На данный момент профессиональное сообщество комиксистов начало всерьез задаваться вопросом о том, каким будет лицо русского национального стиля графической прозы.
Сегодня мы уже можем четко обозначить границы американского, европейского и азиатского стилей, а значит, и воспроизвести их. Настало время формировать и вводить русские тренды.
Традиционно в рамках выставки авторского комикса пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы и ярмарка, на которой можно будет приобрести комиксы и тематическую атрибутику, а также самиздат от участников. На открытии 20 июля третий год подряд гостей будут встречать косплееры клуба Dragonfest в ярких костюмах по мотивам комиксов. Посетителей ждет полюбившийся всем конкурс на самое оригинальное фото с косплеером.
В честь особенной этой выставки авторского комикса, которая в 2017 году пройдет уже в пятый раз, готовится к выпуску зин - издание с короткими комиксами участников на тему «Что для меня ВАК?». Увидеть издание и приобрести его можно будет на ярмарке, которая пройдет 22–23 июля. Вход свободный!
Полная программа мероприятий выставки авторского комикса:
20 июля
19:00 – открытие, выступление группы The Hill Valley
19:30 – мастер-класс от Романа Захарова «Интуитивное рисование. Линии без анализа»
22 июля
13:00 – Анна Лазарева – презентация комикса «Волшебный блокнот»
13:30 – Анастасия Революционная – лекция «Экскурс в комикс-пространство»
15:00 – Светлана Сомова и Анна Данилина & ежик Чип – презентация комикса Intracosm
15:30 – Варвара Леднева – мастер-класс «Дневник путешествий в рисунках»
17:00 – Антоний Леднев – мастер-класс «Бумажная инженерия»
18:00 – презентация зина на тему «Что для меня ВАК?», ведущие Наталья Мерзлякова, А. Вейс и Варвара Леднева
18:30 – Светлана Тихомирова – презентация манга-серии «Призрак в ночи»
19:00 – Константин Дубков – лекция «Страшные страхи про творчество»
23 июля
13:00 – Александр Холопов – лекция «Как издать больше одного своего комикса и не сойти с ума»
14:00 – Светлана Ихсанова – мастер-класс «Сторителлинг в стрипах и иллюстрации»
15:00 – Екатерина KoDa Безрукова – мастер-класс «Дракономания»
или «Нарисуй собственного мультяшного дракона»
16:00 – Светлана Тихомирова – лекция «Манга и её анатомия»
17:00 – Константин Дубков – мастер-класс «Репортажный комикс»
18:30 – Феликс Зилич – лекция «Перезапуски во вселенных большой двойки».
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