В районе самарской набережной снесли незаконное кафе

Кафе «7 причал» на пересечении улиц Максима Горького и Комсомольской незаконно кормило людей выпечкой и незамысловатыми блюдами несколько лет. С владельцем закусочной ООО «Эм-лю-сэр» расторгли договор аренды земельного участка, а значит, он не имел права занимать его. Также у предпринимателя не было договоров с ресурсоснабжающими организациями, то есть торговый павильон нелегально подключился к электроэнергии и другим благам цивилизации.Жители неоднократно жаловались на работу кафе. Проверки показывали, что в заведении не соблюдают санитарные требования.Еще в 2015 году суд, по иску прокурора Самарского района, обязал «Эм-лю-сэр» демонтировать павильон и очистить земельный участок. Но предприниматель всячески уклонялся от исполнения решения, пытался обжаловать его. В начале 2017 года суд возложил обязанность по сносу кафе на подрядную организацию. Сегодня в присутствии представителей прокуратуры, полиции, судебных приставов подрядчик разломал кафе ковшом экскаватора. За несколько минут павильон превратился в груду металла, проф-листов, досок. Весь этот мусор вывезли.За сносом наблюдал владелец заведения и работники. Они до последнего не верили, что их незаконная деятельность так завершится. Среди вещей и продуктов, которые сотрудники вынесли из кафе, было тесто, горячая выпечка. Подрядная организация снесла кафе за свой счет и будет взыскивать понесенные затраты с «Эм-лю-сэр».