В районе проспекта Масленникова перекроют движение по нескольким улицам

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 08:00 13 июня до 23:00 22 июня будет закрыт проезд по улице Николая Панова в границах пересечения с Подшипниковой.С 00:00 23 июня до 23:00 23 июля ограничат движение по улице Подшипниковой на участке протяженностью 150 метров от улицы Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Кроме того, с 00:00 24 июля до 23:00 13 августа будет ограничено движение по улице Подшипниковой на участке протяженностью 100 метров от проспекта Масленникова в сторону улицы Николая Панова.