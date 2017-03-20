В понедельник 20 марта день и ночь сравнялись по своей продолжительности

Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. Например, на фарси он называется Навруз, что означает «новый день». Также этот день у тюрко- и персоязычных народов знаменует начало нового сельскохозяйственного года. День равноденствия в Самарской области отмечают татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы.