В парке «Дружба» идет подготовка к Фестивалю цветов
Самый яркий праздник этого лета состоится в ближайшую субботу, 17 июня, с 10.00 до 16.00.
Гостей ждет костюмированное шествие, насыщенная концертная программа, конкурс на лучший детский костюм, выставка-продажа цветов и товаров для садоводства и даже мастер-класс по уходу за гортензиями.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшую ландшафтную композицию «Городские цветы», в котором примут участие семь самарских организаций. Одна из них - МП «Спецремстройзеленхоз». Как рассказала инженер-дендролог Надежда Малыхина, в этом году предприятие восстановит четыре прошлогодние композиции, включая столь полюбившуюся горожанами «Белоснежку», и оформит одну новую, которая будет называться «Цветущий дворик». Всего «Спецремстройзеленхозом» высажено более 1200 тыс. цветов на площади 300 кв. м.
Понаблюдать, как идет подготовка к конкурсу ландшафтных дизайнеров, самарцы могут сегодня. А уже завтра, в пятницу вечером, жюри оценит представленные работы. Имена победителей будут объявлены в субботу на церемонии открытия Фестиваля цветов, которая начнется в 12.20.
Гостей ждет костюмированное шествие, насыщенная концертная программа, конкурс на лучший детский костюм, выставка-продажа цветов и товаров для садоводства и даже мастер-класс по уходу за гортензиями.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшую ландшафтную композицию «Городские цветы», в котором примут участие семь самарских организаций. Одна из них - МП «Спецремстройзеленхоз». Как рассказала инженер-дендролог Надежда Малыхина, в этом году предприятие восстановит четыре прошлогодние композиции, включая столь полюбившуюся горожанами «Белоснежку», и оформит одну новую, которая будет называться «Цветущий дворик». Всего «Спецремстройзеленхозом» высажено более 1200 тыс. цветов на площади 300 кв. м.
Понаблюдать, как идет подготовка к конкурсу ландшафтных дизайнеров, самарцы могут сегодня. А уже завтра, в пятницу вечером, жюри оценит представленные работы. Имена победителей будут объявлены в субботу на церемонии открытия Фестиваля цветов, которая начнется в 12.20.
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