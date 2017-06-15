В парке «Дружба» идет подготовка к Фестивалю цветов

Гостей ждет костюмированное шествие, насыщенная концертная программа, конкурс на лучший детский костюм, выставка-продажа цветов и товаров для садоводства и даже мастер-класс по уходу за гортензиями.Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшую ландшафтную композицию «Городские цветы», в котором примут участие семь самарских организаций. Одна из них - МП «Спецремстройзеленхоз». Как рассказала инженер-дендролог Надежда Малыхина, в этом году предприятие восстановит четыре прошлогодние композиции, включая столь полюбившуюся горожанами «Белоснежку», и оформит одну новую, которая будет называться «Цветущий дворик». Всего «Спецремстройзеленхозом» высажено более 1200 тыс. цветов на площади 300 кв. м.Понаблюдать, как идет подготовка к конкурсу ландшафтных дизайнеров, самарцы могут сегодня. А уже завтра, в пятницу вечером, жюри оценит представленные работы. Имена победителей будут объявлены в субботу на церемонии открытия Фестиваля цветов, которая начнется в 12.20.