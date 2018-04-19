В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46

Разработка документации должна занять три месяца с момента заключения контракта с учетом положительного заключения государственной экспертизы.Напомним, в сентябре прошлого года в одном из кабинетов начальных классов школы на Советской Армии, 230 треснула штукатурка на потолке. Здание признали аварийным, а школьников распределили по нескольким учреждениям, находящимся в пешей доступности от закрытой школы.Кроме того, в мае планируется заключить соглашение о выделении средств на строительно-монтажные работы в детском саду на улице Георгия Ратнера в Советском районе. После этого начнутся сами работы, которые планируется завершить в течение четырех-пяти месяцев.Ориентировочный срок сдачи дошкольного учреждения намечен на четвертый квартал этого года.