В мэрии Самары произошли сразу два кадровых назначения

Виктор Анисатов родился в 1961 году в Новокуйбышевске. В 1992 году он окончил Куйбышевский педагогический институт имени В.В.Куйбышева по специальности «Физическая культура», а в 1998 году – Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2004 по 2007 годы Виктор Анисатов являлся начальником управления по физической культуре и спорту администрации Новокуйбышевска.Кроме того, на должность руководителя управления гражданской защиты администрации Самары сегодня был назначен Игорь Дахно, который с 1995 по 2016 гг. проработал в управлении Федеральной миграционной службы по Самарской области.- Перед вами стоит очень много задач, в том числе и подготовка к грядущему чемпионату мира по футболу, а также решение текущих задач. Мы рассчитываем на вашу эффективную работу, - прокомментировал назначения глава Самары Олег Фурсов.