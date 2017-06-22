В мае этого года свыше 200 жителей губернии не смогли выехать за рубеж
Причиной стали долги по электроэнергии.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Самараэнерго», суммарный долг жителей области составляет более 613 млн рублей. Наибольшее количество неплательщиков проживает в Самаре, Жигулевске, Отрадном и Кинеле. Должники выявляются в ходе ежемесячных рейдов по всей губернии. В среднем за месяц посещается около ста неплательщиков.
Согласно законодательству, в качестве принудительного взыскания долгов используются такие способы, как аресты денежных средств, в том числе списание их с банковских счетов, взыскание части заработной платы или пенсии в счет погашения долга, а также запрет на выезд заграницу. К примеру, в мае возможности отдохнуть за рубежом лишились 220 человек. Еще одним действенным способом борьбы с неплательщиками является ограничение поставок электроэнергии - в мае количество отключений превысило полторы тысячи.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Самараэнерго», суммарный долг жителей области составляет более 613 млн рублей. Наибольшее количество неплательщиков проживает в Самаре, Жигулевске, Отрадном и Кинеле. Должники выявляются в ходе ежемесячных рейдов по всей губернии. В среднем за месяц посещается около ста неплательщиков.
Согласно законодательству, в качестве принудительного взыскания долгов используются такие способы, как аресты денежных средств, в том числе списание их с банковских счетов, взыскание части заработной платы или пенсии в счет погашения долга, а также запрет на выезд заграницу. К примеру, в мае возможности отдохнуть за рубежом лишились 220 человек. Еще одним действенным способом борьбы с неплательщиками является ограничение поставок электроэнергии - в мае количество отключений превысило полторы тысячи.
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