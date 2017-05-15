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В конкурсе «Виват, Баян!» приняли участие более 100 музыкантов из России и ближнего зарубежья

В минувшее воскресенье, 14 мая, завершился XV Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!». В наш город съехались более 100 музыкантов из Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Нижегородской, Воронежской, Московской, Ленинградской областей, Красноярского края, Ханты-мансийского автономного округа - Югра, Белоруссии, Украины, Казахстана, Китая. Всего в нём приняли участие 60 солистов и 15 ансамблей.
В течение нескольких дней в гостинице «Бристоль-Жигули» проходило прослушивание конкурсантов в различных категориях, которые оценивали высокопрофессиональные члены жюри под председательством вице-президента Музыкального комитета Международной конфедерации баянистов и аккордеонистов (CIA) Александра Владимировича Селиванова (г. Москва). В этом году в судейскую коллегию был приглашён и почётный гость из Италии - Председатель музыкального комитета и член исполнительного комитета CIA, артистический директор национальной ассоциации аккордеонистов IAC (Italian Accordion Culture), президент компании «Scandalli Accordions S.r.l.» Мирко Патарини.

Он привёз с собой баяны и аккордеоны итальянского производства для выставки, в которой приняли участие и две российские фабрики музыкальных инструментов: «АККО» и «Тульская гармонь». Участники и гости конкурса могли подобрать для себя новый инструмент и получить консультацию от представителей производителя.

По словам художественного руководителя «Виват, Баян!» Сергея Войтенко, в этом году было много новшеств:

- В юбилейный для проекта год конкурс получил статус Международного, была введена новая система оценок в соответствии с международными стандартами. Также категория «Юниор» разделена на две подгруппы по возрастам, что стало удобнее для оценивания конкурсантов. И впервые проект получил поддержку в виде президентского гранта на основании конкурса, проведённого «Российским Союзом Молодёжи». Благодаря этому престижность проекта повышается и, как всегда, «Виват, Баян!» становится путёвкой в жизнь для многих юных дарований.

«Виват, Баян!» является отборочным туром на международные конкурсы «Кубок мира» и «Трофей мира». Рекомендации на участие в одном из этих конкурсов получили: Алёна Булатецкая (г. Ростов), Юрий Солаев (г. Самара), и ансамбль «A Prima Vista» (г. Санкт-Петербург). Данный приз традиционно предоставлен АНО «Творческая школа «Мастер-класс». Также наиболее отличившиеся конкурсанты получили специальный приз — скидку 50% на приобретение инструмента фирмы «Scandalli и велосипеды от партнёра конкурса «Авто-Мото-Вело».

Ярким завершающим аккордом XV Международного конкурса-фестиваля «Виват, Баян!» стал «Концерт премьер» в Самарской госудраственной филармонии с презентацией новых инструментальных произведений Сергея Войтенко в эстрадно-симфонической аранжировке. В концерте также приняли участие: оркестр «Volga Philharmonic» и группа «S.V.BanD» под руководством Сергея Васильева, участник дуэта «Баян Микс» Дмитрий Храмков, а также солистки студии эстрадного вокала «МИГ» Самарского дворца детского и юношеского творчества, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Алёна Азарова и Марина Шириня.

































































































Дата: 15 мая 2017 , 18:00
112
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Оргкомитет конкурса «Виват, баян!»
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