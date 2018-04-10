В этом году в Самарской области начнут строить восемь новых школ

В 2018 году Самарская область получит два миллиарда рублей на строительство новых образовательных учреждений. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время своего послания жителям региона.- В этом году начнется строительство восьми школ. Они смогут принять более восьми тысяч учеников. К 2025 году мы планируем построить 25 новых школ, - рассказал глава региона.Он добавил, что одна из первоочередных задач - переход на обучение во всех школах в одну смену. Следующим шагом должен будет стать переход на пятидневку.Дмитрий Азаров также поддержал инициативу приоритетного права на зачисление в школы тех ребят, у кого в этих учебных заведениях учатся братья или сестры.Помимо этого, глава региона обратил внимание на необходимость увеличения количества мест в детских садах. Одним из способов он назвал возврат зданий, в которых сейчас находятся другие бюджетные учреждения. По распоряжению Дмитрия Азарова, центр занятости Промышленного района и один из центров «Семья» переедут из занимаемых помещений. В них снова заработают детские сады.