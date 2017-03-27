В этом году самарцам разрешили опаздывать на ЕГЭ

Если опоздание не превышает двух часов, то сдающего пустят в аудиторию, дадут бланки и не будут зачитывать инструктаж: сразу разрешат приступить к работе. Только время экзамена для непунктуального выпускника не увеличивается.Об этом рассказала сегодня на досрочном экзамене по русскому языку в самарской школе №28 главный специалист отдела реализации общеобразовательных программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области, член ГЭК Ирина Безбожнова.