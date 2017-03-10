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В этом году на ремонт самарских дорог будет выделено 2,3 млрд рублей

На эти деньги будет отремонтирован 51 объект дорожного хозяйства. Список дорог, которые будут отремонтированы, можно посмотреть здесь.

Подводя итоги минувшего года, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, что в 2016 году в Самаре было отремонтировано 1,5 кв. м дорог. Это порядка 150 км отремонтированных дорог при ширине улицы в 9,5 м.

В нашем городе дорожный ремонт в таких масштабах, по словам Владимира Василенко, был проведен впервые. Во многом это удалось благодаря ремонту «большими картами» свыше 100 погонных метров.

- У нас было 250 миллионов рублей на ремонт «большими картами» из областного бюджета, а также 400 миллионов рублей из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон». Благодаря этому нам удалось отремонтировать около 900 тысяч кв. м дорожного полотна, - сказал Владимир Василенко.
Дата: 10 марта 2017 , 15:21
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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