В этом году на ремонт самарских дорог будет выделено 2,3 млрд рублей
На эти деньги будет отремонтирован 51 объект дорожного хозяйства. Список дорог, которые будут отремонтированы, можно посмотреть здесь.
Подводя итоги минувшего года, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, что в 2016 году в Самаре было отремонтировано 1,5 кв. м дорог. Это порядка 150 км отремонтированных дорог при ширине улицы в 9,5 м.
В нашем городе дорожный ремонт в таких масштабах, по словам Владимира Василенко, был проведен впервые. Во многом это удалось благодаря ремонту «большими картами» свыше 100 погонных метров.
- У нас было 250 миллионов рублей на ремонт «большими картами» из областного бюджета, а также 400 миллионов рублей из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон». Благодаря этому нам удалось отремонтировать около 900 тысяч кв. м дорожного полотна, - сказал Владимир Василенко.
Подводя итоги минувшего года, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, что в 2016 году в Самаре было отремонтировано 1,5 кв. м дорог. Это порядка 150 км отремонтированных дорог при ширине улицы в 9,5 м.
В нашем городе дорожный ремонт в таких масштабах, по словам Владимира Василенко, был проведен впервые. Во многом это удалось благодаря ремонту «большими картами» свыше 100 погонных метров.
- У нас было 250 миллионов рублей на ремонт «большими картами» из областного бюджета, а также 400 миллионов рублей из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон». Благодаря этому нам удалось отремонтировать около 900 тысяч кв. м дорожного полотна, - сказал Владимир Василенко.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 марта 2017
137
10 марта 2017
89
10 марта 2017
97
10 марта 2017
100
10 марта 2017
112
10 марта 2017
444
10 марта 2017
125
10 марта 2017 , 18:07
137
Ушел из жизни бывший начальник Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Самарской области...
10 марта 2017 , 17:59
89
В марте спортсменам предстоит самый сложный выезд в сезоне .
10 марта 2017 , 17:49
97
Каждый день самарские коммунальщики вывозят с улиц города до 5 тысяч тонн снега.
10 марта 2017 , 17:39
100
Ямочный ремонт уже начался на улицах Александра Матросова (перекресток с Красных...
10 марта 2017 , 17:27
112
Система звукового оповещения на английском и русском языках появится на всех железнодорожных...
10 марта 2017 , 17:21
444
ДТП произошло сегодня в 1:25 на проспекте Кирова.
10 марта 2017 , 17:06
114
ДТП произошло вчера в 11:30 на Приморском бульваре в Автозаводском районе.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5350
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4338
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3386
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
9 марта 2017
3320
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1091
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
599
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
651
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
495
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...