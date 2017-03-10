В этом году на ремонт самарских дорог будет выделено 2,3 млрд рублей

Подводя итоги минувшего года, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, что в 2016 году в Самаре было отремонтировано 1,5 кв. м дорог. Это порядка 150 км отремонтированных дорог при ширине улицы в 9,5 м.В нашем городе дорожный ремонт в таких масштабах, по словам Владимира Василенко, был проведен впервые. Во многом это удалось благодаря ремонту «большими картами» свыше 100 погонных метров.- У нас было 250 миллионов рублей на ремонт «большими картами» из областного бюджета, а также 400 миллионов рублей из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон». Благодаря этому нам удалось отремонтировать около 900 тысяч кв. м дорожного полотна, - сказал Владимир Василенко.