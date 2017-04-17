В этом году на общегородской субботник выйдут футболисты «Крыльев Советов»

Список футболистов, которые примут участие в общегородском субботнике, станет известен в ближайшие дни. Олег Фурсов также поручил продумать поощрительные призы и сувениры наиболее активным участникам субботника.Напомним, генеральная уборка города состоится 22 апреля в рамках месячника по благоустройству города.