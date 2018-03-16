В это воскресенье в центре Самары ограничат движение транспорта. Схемы движения

По сообщению пресс-службы городской администрации, в воскресенье, 18 марта, с 18:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками) по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.Также с 00:00 до 22:00 воскресенья, 18 марта, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны Вилоновской и Красноармейской.С 18:00 до 22:00 воскресенья, 18 марта, автобусы №№ 24, 92, 297 будут следовать по скорректированным схемам.