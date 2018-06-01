В эти выходные в Самаре перекроют движение по Волжскому проспекту и Лесной

Поэтому в предстоящие выходные с 9:00 до 23:00 будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками) по Волжскому проспекту от Ульяновской до Лесной и по Лесной от Волжского проспекта до Осипенко. Помимо этого, с 20:00 пятницы, 1 июня, до 23:00 воскресенья, 3 июня, здесь же будут запрещены остановка и стоянка транспорта.Автобусы №№ 61, 247, 261, 11 будут следовать по скорректированной схеме.