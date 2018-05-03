В бюджете Самары может появиться отдельная статья расходов на ремонт объектов культурного наследия

По информации городского департамента управления имуществом, в 2014 году многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Людей, живущих в доме по договору соцнайма (сделка, в результате которой граждане получают в пользование квартиры, дома и другие жилые помещения на особых льготных условиях), на случай ремонта должны расселить в другие жилые помещения.Однако в настоящее время в бюджете города не предусмотрена отдельная статья расходов на ремонт, реконструкцию или реставрацию объектов культурного наследия. Сейчас прорабатываются механизмы ее включения в главный финансовый документ Самары.