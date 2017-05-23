В Тольятти перестали делать Шевроле Ниву

Эту информацию sgpress.ru подтвердили в пресс-службе компании, однако о причинах говорить не стали. Не смогли и обозначить дату возобновления производства.По данным федеральных СМИ, конвейер остановили в связи с тем, что с 17 мая этого года поставщик - ООО «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих изделий на предприятие.ЗАО «GM-АвтоВАЗ» является совместным предприятием американской корпорации General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ» по производству автомобилей марки Шевроле - один из самых популярных российских внедорожников.