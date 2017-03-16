В Тольятти автоледи на Мицубиши получила травмы, врезавшись в Ниву и Ладу Калину

39-летняя женщина за рулем Мицубиши Диамант (водительский стаж - 8 лет) ехала со стороны улицы Заставной в направлении улицы Цеховой. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, автомобилистка столкнулась с попутными Нивой и Ладой Калиной.В результате ДТП предполагаемая виновница аварии получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители всех автомобилей были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.