В Тольятти автоледи на Мицубиши получила травмы, врезавшись в Ниву и Ладу Калину
ДТП произошло вчера в 16:25 на Южном шоссе в Автозаводском районе.
39-летняя женщина за рулем Мицубиши Диамант (водительский стаж - 8 лет) ехала со стороны улицы Заставной в направлении улицы Цеховой. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, автомобилистка столкнулась с попутными Нивой и Ладой Калиной.
В результате ДТП предполагаемая виновница аварии получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители всех автомобилей были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
39-летняя женщина за рулем Мицубиши Диамант (водительский стаж - 8 лет) ехала со стороны улицы Заставной в направлении улицы Цеховой. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, автомобилистка столкнулась с попутными Нивой и Ладой Калиной.
В результате ДТП предполагаемая виновница аварии получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители всех автомобилей были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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