В Тольятти 60-летний плотник упал с высоты при выполнении работ

По версии следствия, в этот день прораб участка общестроительных работ одного из цехов «Тольятти Азота» допустил к работе на высоте 60-летнего мужчину, не прошедшего предварительный инструктаж и обучение безопасным методам и приемам работ.В результате при выполнении работ на высоте на территории ОАО «ТольяттиАзот» мужчина упал, в результате чего получил тяжелые травмы.В настоящее время в отношении прораба возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.