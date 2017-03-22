В Тольятти 60-летний плотник упал с высоты при выполнении работ
Инцидент произошел 23 ноября прошлого года.
По версии следствия, в этот день прораб участка общестроительных работ одного из цехов «Тольятти Азота» допустил к работе на высоте 60-летнего мужчину, не прошедшего предварительный инструктаж и обучение безопасным методам и приемам работ.
В результате при выполнении работ на высоте на территории ОАО «ТольяттиАзот» мужчина упал, в результате чего получил тяжелые травмы.
В настоящее время в отношении прораба возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
По версии следствия, в этот день прораб участка общестроительных работ одного из цехов «Тольятти Азота» допустил к работе на высоте 60-летнего мужчину, не прошедшего предварительный инструктаж и обучение безопасным методам и приемам работ.
В результате при выполнении работ на высоте на территории ОАО «ТольяттиАзот» мужчина упал, в результате чего получил тяжелые травмы.
В настоящее время в отношении прораба возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2017
33
22 марта 2017
43
22 марта 2017
59
22 марта 2017
106
22 марта 2017
67
22 марта 2017
96
22 марта 2017
194
22 марта 2017 , 17:43
33
24 марта Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день...
22 марта 2017 , 17:41
43
По данным Банка России и кредитных организаций, за 2016 год в регионе выявлено 746...
22 марта 2017 , 17:35
52
Обратившийся в дежурную часть потерпевший рассказал, что два злоумышленника ворвались в его...
22 марта 2017 , 17:34
59
Сегодня на гарантии у подрядчиков находятся 156 дорог. В городе продолжается гарантийный...
22 марта 2017 , 17:28
106
Оно произошло сегодня в 11:15.
22 марта 2017 , 17:10
67
Основные цвета экспозиции - красный и белый. Крестьянские нарядные рубахи, народный орнамент,...
22 марта 2017 , 16:56
96
Д о конца театрального сезона 2016-2017 гг. осталось три месяца. Словно очнувшись от зимней...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5819
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5067
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3894
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3874
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
954
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1020
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
894
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1695
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...