В Сызрани «накрыли» подпольные цеха по производству сигарет

Два цеха принадлежали одним и тем же людям. В них находились склад, производство, комнаты отдыха и приема пищи. Периметр баз был оборудован системой видеонаблюдения. В цехах был налажен полный производственный цикл выпуск сигарет и папирос, которые потом продавали в нескольких регионах.В цехах изъяли 25 тонн сырья, готовой продукции, а также спецоборудование. Общая стоимость конфискованного имущества - около 600 млн рублей. Материалы дела переданы для расследования в полицию.