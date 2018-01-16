В Струковском парке новый скейт-парк планируют разместить на месте бывшего бассейна «Чайка»

До этого появлялась информация о том, что скейт-парка в Струковском не будет из-за невозможности его размещения на имевшейся площадке. По сведениям профильного департамента, под ней находятся коммуникации. Сейчас принято предварительное решение о размещении скейт-парка на месте бывшего бассейна «Чайка».