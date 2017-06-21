В Советском районе назначили исполняющего обязанности главы администрации
Им стал Сергей Карсунцев.
Как сообщает пресс-служба городской думы, на заседании районного совета депутатов также было утверждено положение о проведении конкурса на замещение должности руководителя районной администрации.
Как сообщает пресс-служба городской думы, на заседании районного совета депутатов также было утверждено положение о проведении конкурса на замещение должности руководителя районной администрации.
Напомним, глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов трагически погиб в ДТП в ночь с воскресенья, 11 июня, на понедельник, 12 июня.
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