В Самару с песнями и танцами прилетели болельщики Уругвая

Они прилетают с песнями, танцами. Первая группа, прилетевшая в 10:40, выходила к встречающим их волонтерам и журналистам, исполняя гимн своей страны.- Мы прилетели только за победой, - сказал молодой человек, представившийся Карлосом.Аэропорт Курумоч работает в усиленном режиме. В четверг, 28 июня, Самара впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER. На гигантском самолете на мундиаль прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.