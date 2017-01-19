В Самару привезут водевиль из Тольятти

Это озорной водевиль по произведениям Д.Ленского и П.Федорова. Спектакль с куплетами, танцами, юмором и неожиданной развязкой. Нелегко найти родным и близким для своих дочерей подходящую партию, а невестам - любовь и счастье. Особенно, когда в дело вмешивается его величество случай.Режиссер-постановщик - Олег Скивко.