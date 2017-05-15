В Самарской области закрылись 15 отделений кадастровой палаты
Причина - передача полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам (МФЦ). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной федеральным правительством для повышения качества и доступности госуслуг, а также для оптимизации процедур, связанных с их предоставлением.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, в связи с тем, что 15 мая региональная Кадастровая палата закрыла 75% своих приемных, расположенных в районных центрах области, на территории губернии продолжат работу всего пять площадок филиала по приему-выдаче документов у заявителей. Они расположены в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Большая часть заявителей будет перенаправлена в МФЦ. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости. Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения (www.mfc63.ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, в связи с тем, что 15 мая региональная Кадастровая палата закрыла 75% своих приемных, расположенных в районных центрах области, на территории губернии продолжат работу всего пять площадок филиала по приему-выдаче документов у заявителей. Они расположены в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Большая часть заявителей будет перенаправлена в МФЦ. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости. Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения (www.mfc63.ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 мая 2017
15
15 мая 2017
61
15 мая 2017
188
15 мая 2017
134
15 мая 2017 , 16:04
15
Работы будут проводиться госучреждением «Самаралес», в пользовании которого...
15 мая 2017 , 15:52
61
ДТП произошло в понедельник, 15 мая, в 13:31 на улице Галактионовской, 193.
15 мая 2017 , 15:09
83
Экологический праздник, посвященный проблемам защиты природы, пропаганде бережного...
15 мая 2017 , 14:34
188
Днем в понедельник, 15 мая, сотрудникам МЧС поступило сообщение о ЧП в областном центре
15 мая 2017 , 14:30
100
В минувшую субботу более 300 сотрудников Поволжского банка ПАО Сбербанк из Самары, Тольятти,...
15 мая 2017 , 14:27
124
В понедельник, 15 мая, в 2 часа дня стартовал период распределения свободных мест...
15 мая 2017 , 14:01
92
Причина - передача полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5381
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5008
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4845
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
25 апреля 2017
3505
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
5 мая 2017
520
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
290
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
546
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2665
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.