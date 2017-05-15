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В Самарской области закрылись 15 отделений кадастровой палаты

Причина - передача полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам (МФЦ). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной федеральным правительством для повышения качества и доступности госуслуг, а также для оптимизации процедур, связанных с их предоставлением.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, в связи с тем, что 15 мая региональная Кадастровая палата закрыла 75% своих приемных, расположенных в районных центрах области, на территории губернии продолжат работу всего пять площадок филиала по приему-выдаче документов у заявителей. Они расположены в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Большая часть заявителей будет перенаправлена в МФЦ. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости. Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения (www.mfc63.ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.
Дата: 15 мая 2017 , 14:01
92
Автор текста: Анна Турова
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