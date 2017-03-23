В Самарской области задержаны подозреваемые, похитившие мужчину и требовавшие выкуп в 14 млн рублей

По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Через несколько дней потерпевший был освобожден в обмен на 6, 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, вчера двое из подозреваемых были задержаны.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и задержание третьего подозреваемого.