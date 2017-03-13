В Самарской области водитель снегохода врезался в металлическое ограждение и погиб

35-летний водитель снегохода Поларис без прав ехал по пересеченной местности со стороны села Кандабулак. По предварительной версии полицейских, в мужчина врезался в металлическое ограждение территории сельских механических мастерских.В результате ДТП водитель снегохода скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В момент аварии на мужчине не было мотошлема. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП проводится проверка.