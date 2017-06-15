В Самарской области водитель Спектры задавил 31-летнего мужчину, лежавшего на дороге

34-летний водитель Киа Спектра (водительский стаж - 3 года) ехал со стороны села Черемшан в направлении села Шентала. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист наехал на 31-летнего мужчину, лежавшего на дороге.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу, где вскоре скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв. По факту случившегося проводится проверка.