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В Самарской области водитель Спектры задавил 31-летнего мужчину, лежавшего на дороге

ДТП произошло в четверг, 15 июня, в 1:40 на 8 км трассы «Шентала-Азеево».

34-летний водитель Киа Спектра (водительский стаж - 3 года) ехал со стороны села Черемшан в направлении села Шентала. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист наехал на 31-летнего мужчину, лежавшего на дороге.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу, где вскоре скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв. По факту случившегося проводится проверка.
Дата: 15 июня 2017 , 14:37
141
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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