В Самарской области трое молодых людей избили своего знакомого и оставили умирать на улице

По версии сотрудников правоохранительных органов, на улице потерпевший познакомился с группой молодых людей, которые пригласили его в квартиру к одному из них. Во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его новыми приятелями возник конфликт, в ходе которого трое злоумышленников избили гостя, а затем вынесли его из дома и оставили лежать на тротуаре без сознания. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался.Подозреваемые - 25-летний хозяин квартиры и его 20-летний и 29-летний приятели, были задержаны в кратчайшие сроки. Всех подозреваемых доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что хозяин жилплощади ранее уже был судим за угон, а 20-летний молодой человек – за совершение имущественного преступления.В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, ведется следствие.