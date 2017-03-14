В Самарской области трое молодых людей избили своего знакомого и оставили умирать на улице
Сообщение от местных жителей об обнаружении тела мужчины с внешними признаками насильственной смерти поступило в полицию от местных жителей. Труп был найден у дома, расположенного в 1 микрорайоне села Челно-Вершины. Полицейские выяснили, что погибший - 47-летний житель села Старое Аделяково.
По версии сотрудников правоохранительных органов, на улице потерпевший познакомился с группой молодых людей, которые пригласили его в квартиру к одному из них. Во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его новыми приятелями возник конфликт, в ходе которого трое злоумышленников избили гостя, а затем вынесли его из дома и оставили лежать на тротуаре без сознания. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался.
Подозреваемые - 25-летний хозяин квартиры и его 20-летний и 29-летний приятели, были задержаны в кратчайшие сроки. Всех подозреваемых доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что хозяин жилплощади ранее уже был судим за угон, а 20-летний молодой человек – за совершение имущественного преступления.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, ведется следствие.
По версии сотрудников правоохранительных органов, на улице потерпевший познакомился с группой молодых людей, которые пригласили его в квартиру к одному из них. Во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его новыми приятелями возник конфликт, в ходе которого трое злоумышленников избили гостя, а затем вынесли его из дома и оставили лежать на тротуаре без сознания. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался.
Подозреваемые - 25-летний хозяин квартиры и его 20-летний и 29-летний приятели, были задержаны в кратчайшие сроки. Всех подозреваемых доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что хозяин жилплощади ранее уже был судим за угон, а 20-летний молодой человек – за совершение имущественного преступления.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, ведется следствие.
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