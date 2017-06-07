В Самарской области расследуют гибель 13-летней девочки

Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Самарской области, по предварительным данным, девочка решила искупаться в реке и утонула. Ее личные вещи были найдены на берегу.По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно - медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.