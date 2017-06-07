В Самарской области расследуют гибель 13-летней девочки
Ее тело было обнаружено в среду, 7 июня, в реке рядом с поселком Яблоневый овраг Волжского района.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Самарской области, по предварительным данным, девочка решила искупаться в реке и утонула. Ее личные вещи были найдены на берегу.
По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно - медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Самарской области, по предварительным данным, девочка решила искупаться в реке и утонула. Ее личные вещи были найдены на берегу.
По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно - медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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