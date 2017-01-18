В Самарской области при пожаре пострадала 78-летняя женщина

В доме на улице Ульяновской загорелись вещи. Площадь пожара составила 1,5 кв.м. С огнем боролись 5 человек и одна спецмашина. Возгорание было ликвидировано в 12:20. При пожаре пострадала 78-летняя пенсионерка. Кроме того, пришлось эвакуировать 5 человек.