В Самарской области при пожаре пострадала 78-летняя женщина
Возгорание было зафиксировано вчера в 12:09 в Кинеле в поселке Алексеевка.
В доме на улице Ульяновской загорелись вещи. Площадь пожара составила 1,5 кв.м. С огнем боролись 5 человек и одна спецмашина. Возгорание было ликвидировано в 12:20. При пожаре пострадала 78-летняя пенсионерка. Кроме того, пришлось эвакуировать 5 человек.
В доме на улице Ульяновской загорелись вещи. Площадь пожара составила 1,5 кв.м. С огнем боролись 5 человек и одна спецмашина. Возгорание было ликвидировано в 12:20. При пожаре пострадала 78-летняя пенсионерка. Кроме того, пришлось эвакуировать 5 человек.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 января 2017
73
18 января 2017
83
17 января 2017
487
17 января 2017
307
17 января 2017
178
17 января 2017
218
18 января 2017 , 10:41
169
Один из чудовищных инцидентов произошел в ночь с 13 на 14 января этого года.
18 января 2017 , 10:24
73
Такие данные были озвучены на встрече главы Самары Олега Фурсова с руководителем...
18 января 2017 , 10:16
201
Руководители предприятий отрасли благоустройства рассказали главе города Олегу...
18 января 2017 , 09:52
83
Возгорание было зафиксировано вчера в 12:09 в Кинеле в поселке Алексеевка.
17 января 2017 , 20:19
197
При этом число тяжких преступлений, совершенных в регионе за прошедший год, уменьшилось...
17 января 2017 , 20:13
487
Инцидент произошел на минувшей неделе в Октябрьском районном суде.
17 января 2017 , 20:04
188
В их числе 14 автомобилей «Лада Веста», 16 «Лада Гранта», 9...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
23 декабря 2016
6035
3
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
20 декабря 2016
5055
Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
21 декабря 2016
2767
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
12 января 2017
2573
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
19 декабря 2016
773
Первая авария со смертельным исходом была зарегистрирована 18 декабря в 17:20 в Кинельском районе.
19 декабря 2016
995
1
Самарский блогер Александр Карягин выложил в сеть очередной ролик, снятый с помощью квадрокоптера.
19 декабря 2016
705
Инцидент произошел у дома на улице Физкультурной в Самаре.
19 декабря 2016
299
В матчах Чемпионата и Кубка России самарские футболисты забили 20 голов.