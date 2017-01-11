В Самарской области при пожаре погибла 66-летняя женщина
Возгорание было зафиксировано вчера в 20:40 в селе Васильевка Ставропольского района.
Сообщается, что на улице Коллективной горел частный дом на площади 80 кв. м. С огнем боролись 14 пожарных и 4 единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован в 21:20. Погибла 66-летняя пенсионерка.
Сообщается, что на улице Коллективной горел частный дом на площади 80 кв. м. С огнем боролись 14 пожарных и 4 единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован в 21:20. Погибла 66-летняя пенсионерка.
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