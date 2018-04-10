В Самарской области предлагают запретить шуметь после 20:00

Сейчас в регионе нельзя шуметь с 22:00 до 8:00, а в летние месяцы ( с 1 июня по 31 августа) - с 23:00. За это наказывают предупреждением либо штрафом в размере 500-3000 рублей для граждан, 3000-8000 рублей для должностных лиц и 5000-15000 рублей для юридических.Предлагаемые поправки запрещают проводить шумные строительные работы в многоквартирных домах (исключение составляют новостройки, введенные в эксплуатацию менее 1,5 лет назад) по будням с 20:00 до 8:00, по выходным и праздничным дням с 20:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 ежедневно ( последний запрет не будет распространяться на вывоз коммунальных отходов).К шуму в ночное время суток также приравниваются слишком громкий звук телевизоров, магнитофонов, музыкальных инструментов, крики, брань, свист, пение, использование пиротехники, неотключение работающей сигнализации, а также лай и вой от домашних животных.Предлагаемые поправки в законопроект о тишине не будут распространяться на новогоднюю ночь.