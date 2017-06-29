В Самарской области подсчитают количество чаек и барсуков
Соответствующие приказы размещены на официальном сайте регионального департамента охоты и рыболовства.
Согласно им, в период с 1 по 31 июля этого года необходимо с помощью спутниковых навигаторов провести учет численности водоплавающих и околоводных птиц (серой цапли, чаек, бакланов, выпи, поганок). Подсчет нужно проводить на территории региональных охотничьих угодий за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. В дальнейшем полученная информация будет размещена на сайте ведомства и будет использоваться при подготовке данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в 2018 году.
Кроме того, до 16 июля текущего года необходимо подсчитать численность барсука на территории охотничьих угодий Самарской области. Материалы с применением спутниковых навигаторов для установления географических координат нор барсука и их электронной записи, а также фотоловушек для определения состава семей барсука по возрасту должны быть представлены главным специалистам департамента не позднее 24 июля. Информация о численности барсука в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях должна быть направлены сотрудникам ведомства до 1 ноября текущего года.
Согласно им, в период с 1 по 31 июля этого года необходимо с помощью спутниковых навигаторов провести учет численности водоплавающих и околоводных птиц (серой цапли, чаек, бакланов, выпи, поганок). Подсчет нужно проводить на территории региональных охотничьих угодий за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. В дальнейшем полученная информация будет размещена на сайте ведомства и будет использоваться при подготовке данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в 2018 году.
Кроме того, до 16 июля текущего года необходимо подсчитать численность барсука на территории охотничьих угодий Самарской области. Материалы с применением спутниковых навигаторов для установления географических координат нор барсука и их электронной записи, а также фотоловушек для определения состава семей барсука по возрасту должны быть представлены главным специалистам департамента не позднее 24 июля. Информация о численности барсука в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях должна быть направлены сотрудникам ведомства до 1 ноября текущего года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 июня 2017
63
29 июня 2017
93
29 июня 2017
111
29 июня 2017
132
29 июня 2017
180
29 июня 2017 , 15:10
25
Оценить предлагают 98 медучреждений региона, оказывающих бесплатную медпомощь гражданам.
29 июня 2017 , 14:37
63
Инспекторы регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками Самарской Таможни провели...
29 июня 2017 , 13:43
93
Соответствующие приказы размещены на официальном сайте регионального департамента охоты и...
29 июня 2017 , 13:05
111
В этот раз экспедиция движется на север нашего региона - в Кошкинский район, и водным путем...
29 июня 2017 , 12:20
114
В Самаре вновь ищут подрядчика на реставрацию фасада и кровли здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
Это второй этап работ, на который из бюджета города планируют выделить 22 млн рублей. Первые...
29 июня 2017 , 11:19
280
Суд рассмотрел дело двух жителей соседней республики, которые обвинялись в похищении человека.
29 июня 2017 , 10:30
132
Подходят к концу и резервные дни сдачи школьных выпускных экзаменов. Осталось лишь узнать...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9125
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7070
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5740
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4166
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
542
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
997
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
545
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
493
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...