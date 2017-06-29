В Самарской области подсчитают количество чаек и барсуков

Согласно им, в период с 1 по 31 июля этого года необходимо с помощью спутниковых навигаторов провести учет численности водоплавающих и околоводных птиц (серой цапли, чаек, бакланов, выпи, поганок). Подсчет нужно проводить на территории региональных охотничьих угодий за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. В дальнейшем полученная информация будет размещена на сайте ведомства и будет использоваться при подготовке данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в 2018 году.Кроме того, до 16 июля текущего года необходимо подсчитать численность барсука на территории охотничьих угодий Самарской области. Материалы с применением спутниковых навигаторов для установления географических координат нор барсука и их электронной записи, а также фотоловушек для определения состава семей барсука по возрасту должны быть представлены главным специалистам департамента не позднее 24 июля. Информация о численности барсука в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях должна быть направлены сотрудникам ведомства до 1 ноября текущего года.