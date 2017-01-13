В Самарской области пенсионер на «семерке» погиб в аварии

78-летний водитель «семерки» (стаж - 37 лет) начинал разворот от правого края проезжей части. По предварительной версии полицейских, не убедившись в безопасности маневра, пенсионер нарушил правила очередности проезда и столкнулся с КАМАЗом, которым управлял 51-летний мужчина (стаж - 15 лет).В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу, где вскоре скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.