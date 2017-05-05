В Самарской области мужчина перевернулся на тракторе

60-летний водитель трактора «ЮМЗ-6Л» ехал со стороны улицы Пионерской в направлении Нагорной. По предварительной версии полицейских, при подъеме по грунтовой дороге он не справился с управлением и перевернулся.В результате ДТП тракторист получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой» в районную больницу и госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина был трезв.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.