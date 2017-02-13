В Самарской области из пожара спасли 57-летнего мужчину

Горел частный дом на площади 80 кв.м. С огнем боролись 9 пожарных и 3 спецмашины. Пожар, из которого был спасен 57-летний мужчина, ликвидировали спустя 20 минут, в 7:44.Кроме того, в этот же день в 22:17 произошел крупный пожар в Самаре на улице Ленинградской. Сообщается, что на месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв.м. Для устранения возгорания были привлечены силы 31 пожарного и 9 спецмашин. При пожаре, которому был присвоен уровень сложности 1 – «БИС», эвакуировали 18 человек. Возгорание было ликвидировано в 22:35.