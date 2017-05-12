В Самарской области директор компании «отмыл» на фиктивной мелиорации земель 1,5 млн рублей

По версии следствия, 61-летний житель села Хрящевка, пользуясь своим служебным положением, заключил ложный договор на оказание услуг в сфере мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.После этого он предоставил в бухгалтерию компании фиктивные письма. По ним в дальнейшем было переведено 1,55 млн рублей на счета фирм-однодневок.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Тольятти приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.