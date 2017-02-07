В Самарской области 55-летняя женщина погибла от рук грабителя

Полицейские установили круг общения женщины, опросили ее друзей и знакомых, которые могли что-то знать о ее месте нахождения. В этот же день тело разыскиваемой было обнаружено в ее доме. Эксперты обнаружили на теле погибшей более 20 ножевых ранений.В ходе розыска полицейские задержали предполагаемого злоумышленникат - 35-летнего жителя Шигонского района. По версии оперативников, мужчина проник в жилище с целью поиска денег и ценных вещей, однако хозяйка неожиданно вернулась домой и застала его на месте преступления. Увидев женщину, подозреваемый нанес ей удары ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник покинул дом, закрыв дверь снаружи на навесной замок.В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагаемое оружие преступления – нож, изъят и приобщен к материалам дела. Подозреваемый задержан. Полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего.