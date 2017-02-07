В Самарской области 55-летняя женщина погибла от рук грабителя
С сообщением о пропаже знакомой в полицию обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что уже длительное время 55-летняя жительница села Тайдаково Шигонского района не выходит на связь и о месте ее нахождения ничего не известно.
Полицейские установили круг общения женщины, опросили ее друзей и знакомых, которые могли что-то знать о ее месте нахождения. В этот же день тело разыскиваемой было обнаружено в ее доме. Эксперты обнаружили на теле погибшей более 20 ножевых ранений.
В ходе розыска полицейские задержали предполагаемого злоумышленникат - 35-летнего жителя Шигонского района. По версии оперативников, мужчина проник в жилище с целью поиска денег и ценных вещей, однако хозяйка неожиданно вернулась домой и застала его на месте преступления. Увидев женщину, подозреваемый нанес ей удары ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник покинул дом, закрыв дверь снаружи на навесной замок.
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагаемое оружие преступления – нож, изъят и приобщен к материалам дела. Подозреваемый задержан. Полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего.
Полицейские установили круг общения женщины, опросили ее друзей и знакомых, которые могли что-то знать о ее месте нахождения. В этот же день тело разыскиваемой было обнаружено в ее доме. Эксперты обнаружили на теле погибшей более 20 ножевых ранений.
В ходе розыска полицейские задержали предполагаемого злоумышленникат - 35-летнего жителя Шигонского района. По версии оперативников, мужчина проник в жилище с целью поиска денег и ценных вещей, однако хозяйка неожиданно вернулась домой и застала его на месте преступления. Увидев женщину, подозреваемый нанес ей удары ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник покинул дом, закрыв дверь снаружи на навесной замок.
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагаемое оружие преступления – нож, изъят и приобщен к материалам дела. Подозреваемый задержан. Полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего.
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