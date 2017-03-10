В Самарской области 31-летний мужчина подозревается в убийстве своей матери

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый сын погибшей. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что между родственниками неоднократно происходили конфликты. В ходе очередной ссоры подозреваемый несколько раз ударил свою мать по голове. От полученных травм женщина скончалась.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.