В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
Параллельно с этим молодой человек подозревается в распространении материалов экстремистского характера.
Как ранее писал sgpress.ru, 2 августа прошлого года примерно в 14:00 25-летний парень, находясь в помещении, расположенном в одном из домов на улице Демократической,«нарушал общественный порядок». При задержании молодой человек оказал сопротивление. Он напал на полицейских с ножом и нанес им несколько ударов в область грудной клетки, после чего скрылся.
По сообщению пресс-службы областного СУ СКР, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Потерпевшие были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время они приступили к исполнению своих служебных обязанностей.
Несколько месяцев злоумышленник находился в международном розыске. В ходе расследования уголовного дела в отношении подозреваемого было возбуждено еще одно уголовное дело по факту разжигания ненависти либо вражды по национальному и религиозному признаку. Молодой человек подозревается в том, что в минувшем году на своей персональной странице в Интернете, доступной неограниченному кругу лиц, он разместил текстовые материалы экстремистского содержания.
18 января этого года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов Республики Узбекистан, ГУ МВД России по Самарской и Саратовской областям. В пятницу, 19 января, его доставили в региональное СУ СКР. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей.
Как ранее писал sgpress.ru, 2 августа прошлого года примерно в 14:00 25-летний парень, находясь в помещении, расположенном в одном из домов на улице Демократической,«нарушал общественный порядок». При задержании молодой человек оказал сопротивление. Он напал на полицейских с ножом и нанес им несколько ударов в область грудной клетки, после чего скрылся.
По сообщению пресс-службы областного СУ СКР, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Потерпевшие были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время они приступили к исполнению своих служебных обязанностей.
Несколько месяцев злоумышленник находился в международном розыске. В ходе расследования уголовного дела в отношении подозреваемого было возбуждено еще одно уголовное дело по факту разжигания ненависти либо вражды по национальному и религиозному признаку. Молодой человек подозревается в том, что в минувшем году на своей персональной странице в Интернете, доступной неограниченному кругу лиц, он разместил текстовые материалы экстремистского содержания.
18 января этого года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов Республики Узбекистан, ГУ МВД России по Самарской и Саратовской областям. В пятницу, 19 января, его доставили в региональное СУ СКР. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей.
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