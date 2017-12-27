В Самаре за месяц подешевели куриные яйца и картофель

Согласно ему, за месяц общее изменение средних розничных цен на продукты первой необходимости составило 0,03 %.В частности, на 3,29% снизились цены на куриные яйца, на 3,01% подешевели бананы, а картофель, белокочанная капуста и поваренная соль «упали» в цене на 2,99%, 2,91% и 2,22% соответственно. Виноград, мандарины, апельсины снизились в цене на 2,89%, 1,92% и 1,55%. Гречка, сахар и сливочное масло подешевели на 1,5%, 1,47% и 1,36% соответственно.Параллельно с этим было зафиксировано повышение цен на некоторые категории продуктов. Морковь, сладкий перец и свежие огурцы подорожали на 7,36%, 2,5% и 2,04%. На 5,68% подорожала говядина, на 2,10% кефир и на 1,84% - пшеничная мука. Свежие яблоки, питьевая вода и макаронные изделия подорожали на 1,5%, 1, 30% и на 0,92%.