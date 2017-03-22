В Самаре водитель «четырнадцатой» устроил крупное ДТП

По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» ехал по улице Аэродромная в направлении Волгина и решил перестроиться, не убедившись в безопасности манера. В итоге автомобилист врезался в еще одну «четырнадцатую», ехавшую слева по трамвайным путям попутного направления. Она же, в свою очередь, столкнулась с двумя легковушками.В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения, никто не пострадал. По предварительным данным, все участники дорожного происшествия были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.