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В Самаре водитель «четырнадцатой» устроил крупное ДТП

Оно произошло сегодня в 11:15.

По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» ехал по улице Аэродромная в направлении Волгина и решил перестроиться, не убедившись в безопасности манера. В итоге автомобилист врезался в еще одну «четырнадцатую», ехавшую слева по трамвайным путям попутного направления. Она же, в свою очередь, столкнулась с двумя легковушками.

В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения, никто не пострадал. По предварительным данным, все участники дорожного происшествия были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



























Дата: 22 марта 2017 , 17:28
99
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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