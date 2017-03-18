В Самаре в третий раз прошел этнофестиваль «Вместе-дружная семья»

Фестиваль стартовал 9 марта и охватил учреждения почти всех районов города. Ребята разных возрастов соревновались в вокальном, хореографическом и поэтическом творчестве. Состоялись конкурс прикладного и изобразительного искусства «Цветной мир» и конкурс рефератов. Ребята представили проекты по направлениям «этнография» (костюм, национальные особенности), «культура» (традиции, обычаи), «культурология» (промыслы, ремесла), «персоналии» (выдающиеся представители народа, семьи), «военная история» и другие.16 марта состоялись подведение итогов фестиваля и гала- концерт. Выступили лучшие хореографические коллективы. Ансамбль школы №36 «Вдохновение» и школа танца Grand pas исполнили зажигательные русские народные танцы. Ребята из школы №139 представили пляску северных народностей. Выступили и солисты: Амина Мергалиева, Роман Труханов, Софья Трифонова, Диана Шумрукова, Светлана Ганжа, Тимур Баймукашев.Все участники и лауреаты фестиваля были награждены дипломами. А Гран-при разделили сразу несколько коллективов: школа танца Grand pas, лицей «Созвездие» и школы №№ 36, 122, и 176.- Сейчас на этой сцене - наше будущее. За улыбками ребят стоит огромный труд, - сказала, подводя итоги фестиваля, директор школы №36 Светлана Чикановская. - Фестиваль открывает новые возможности юным исследователям, чтецам, поэтам, художникам и музыкантам.